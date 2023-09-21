DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Seksenli yıllardaki toplumsal ve siyasal atmosferin de yansıtılmaya çalışıldığı dizide bir babanın haksızlıklar sonucu ayrılmak zorunda kaldığı kızına kavuşma hikayesi anlatılıyor. Siyasal ve toplumsal aktarımda olabildiğince tarihi gerçeklere değinilse de senaryo genel olarak kurgu üzerinden ilerlemektedir.