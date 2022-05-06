Kakava ateşinin dün Sarayiçi'nde yakılmasıyla başlayan şenlikler, sabaha kadar etkinlik alanında sürdü.
Rengarenk kıyafetleriyle dans eden Romanlara kent sakinleri ve turistler de eşlik etti.
Etkinlik alanındaki dilek ağacına dilekler asılırken, Tunca Nehri'ne dileklerin yazılı olduğu kağıtlar bırakıldı.
Dileklerde ortak temenni sağlık, huzur ve bereket oldu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan da dilek ağacına kurdele astı, dilek balonu uçurdu.
Vali Canalp, Türk milleti için huzur dolu bir yıl dilerken Belediye Başkanı Gürkan da huzur ve bereket temennisinde bulundu.
Canalp ve Gürkan daha sonra Tunca Nehri'ne, "Sağlık, Barış, Bereket, Huzur" yazan dilek çiçeğini bıraktı.
Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ni kutlayan Canalp, "Dünyada sabahın beş buçuğunda festival yapan tek millet Türk milleti, bu saatte festival organize eden de Edirne olarak biziz. Dünyanın örnek devleti de biziz, dünyanın örnek milleti de biziz" dedi.
Gürkan ise Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlikleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kakava-Hıdrellez'in tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.
Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı da nehirden aldığı su ile yüzünü yıkadı. Şallı, Kakava sabahı nehirden alınan su ile yüz yıkamanın Romanlar için bir gelenek olduğunu ifade etti.
Şenlik, çeşitli etkinliklerle gün boyunca sürecek.
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