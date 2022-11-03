Dilek'i öldüren nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet talebi

DHA

Ankara'da, 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38) hakkında düzenlenen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

İki yıl önce eşinden boşanıp, 2 çocuğuyla birlikte annesinin Keçiören ilçesindeki evine dönen Dilek Ceylan, daha sonra İdris Nesim ile nişanlandı. Ceylan, bir süre Nesim ile görüştükten sonra ayrılmak istediğini söyledi.

TARTIŞMADA TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Nesim, Ceylan ile konuşmak için 30 Nisan'da evine gitti. Nesim, odada konuştukları sırada çıkan tartışmada üzerindeki tabancayla Ceylan'ı vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Nesim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANARAK, İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, Dilek Ceylan'ın ilk eşinden boşandıktan sonra İdris Nesim'in iş yerinde çalışmaya başladığı, bir süre sonra da çiftin nişanlandığı belirtildi ancak Nesim'in ailesinin Ceylan'ı kabul etmediği, bu nedenle sorunlar yaşadıkları aktarıldı.

ŞÜPHELİNİNİ İFADESİNE YER VERİLDİ

Ceylan'ın bu sorunlar nedeniyle ayrılmak istediği ancak Nesim'in bunu takıntı yaptığı belirtilerek, şüphelinin ifadesine yer verildi. İdris Nesim, ifadesinde, Dilek Ceylan'ı, kendisini aldattığını itiraf edip, sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine anlık öfke sonucu öldürdüğünü öne sürdü.

"SİLAHLA TEHDİT" SUÇUNU İŞLEDİĞİ DE AKTARILDI

İddianamede, şüphelinin eve tabanca ile gitmesi ve maktule birden fazla kez öldürücü mahiyetteki yerlerine ateş etmesinin cinayeti tasarlayarak işlediği ayrıca olay yerinden kaçacağı sırada ikamette bulunan Ceylan'ın annesi ve kızına tabancayı tutup "Sizi de öldüreceğim" diyerek, 'silahla tehdit' suçunun işlediği aktarıldı.

Bu nedenle Nesim'in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.