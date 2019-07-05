Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden birisi olan Dilek Birgen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Birgen, yakın arkadaşlarıyla bir restoranda bir araya geldi.

Cuma günü Bodrum'a gideceğini söyleyen Birgen, burada hem tatil yapacağını, hem de iş görüşmelerinde bulunacağını söyledi.