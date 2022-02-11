Peşini bırakmayan talihsizliklere, Allah vergisi sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip daima müziğiyle ilerleme savaşı veren Dilber Ay’ın hayatını anlatan 'Dilberay'ın İzmir galası yapıldı.

Galaya filmin yönetmen Ketche ile başrol oyuncuları Büşra Pekin, Nursel Köse ve Zeliha Kendirci katıldı.

'Dilberay', 131.337 kişilik açılış rakamıyla hafta sonunda en çok izlenen ikinci film olmuştu.