Dilara'yı hayattan koparan sürücü hakim karşısında!

DHA'nın haberine göre Akçelik savunmasında "Çok üzgünüm. Kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum, yardım etmek istedim" dedi. Ölen Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ise duruşma sonrasında gazetecilerin scooterlarla ilgili düzenlemelere ilişkin bir sorusu üzerine, "Yeterli değil, bence kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı" dedi.

Sanığın avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise müvekkilinin kusuru olmadığını belirterek "Müvekkilimiz yeşil ışıkta geçmiştir. Hız sınırları dahilinde makul hızda ilerlerken kaza meydana gelmiştir. Görüntülerde maktulün bu yolda kullanmaması gereken bir araçla, sağına soluna bakmadan müvekkilimin aracının önüne kırdığı ve trafik ışıklarının da yeşil olduğu görülmektedir. Emniyet şeridi bulunan bu yolda maktulün bu araçla seyretmesi zaten mümkün değildir. Müvekkilimin hemen durmuştur. Ama tepki görmüştür. Bu kazadan dolayı ciddi psikolojik sıkıntılar duymuştur. Bu olay hayatı boyunca kendisini etkileyecektir. Tahliyesini talep ederim" dedi.

Sanık Hakan Akçelik, "Vefat eden ailenin acısını paylaşıyorum, çok üzgünüm" diyerek savunmasına başladı. Akçelik, "Olay tarihinde ölen kardeşimin üstünde koyu renkli kıyafetler vardı. Sokakta aydınlatma yoktu. Kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Bunun öncesinde kesinlikle kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra hemen durdum. Yanına gittim yardımcı olmak istedim. Çevredeki vatandaşlar 'ambulans gelsin' dediler. Bir anda bir grup üzerime saldırıp beni linç etmek istedi. Başka bir grup da beni oradan uzaklaştırdı. Beni 300-400 metre ilerideki bir otele getirdiler. Burada polisin gelmesini bekledim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Benim de 4 yaşımda çocuğum var. Ailem mağdurdur, kirada oturuyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"

Sanığın ifadesini ağlayarak dinleyen şikayetçilerden Neşe Gül ve Arif Gül ise kazanın nasıl meydana geldiğini görmediklerini ancak sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Gül ailesinin avukatı Vahit Kuzu ise "Sanık vekili olayı ajite ederek anlatmıştır. Fakat görgü şahitleri olayı farklı anlatmaktadırlar. Şahitler çok hızlı iki araç geçtiğini sonrasında çarpma sesi duyup yerde yatan bir kız gördüklerini söylemişlerdir. Sanık ise ilk ifadesinde maktulü gördükten sonra sola kırdığını, savcılıkta görmediğini, burada da görmediğini söylemiştir. Çelişkili ifadeler vardır. Muhtemelen sarı ışıkta bir an önce geçmek için hızını artırdığı için bu olay meydana gelmiştir. Maktul karşıdan karşıya geçerken olmuştur. Görüntüler sanığın hızlı gittiğini hızını daha da artırdığını göstermektedir. Olayda bilinçli taksir söz konusudur. Şikayetçiyiz. Tutukluluk halinin devamını talep ederiz" dedi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme, dosyadaki kusur durumunun tespitine ilişkin olarak tanık dinlenmesine karar verdi. Bu aşamada tanıklar üzerinde baskı kurma girişiminde bulunma ihtimali bulunduğundan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma bir hafta sonraya ertelendi.

"YASAKLANMALI"

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan baba Arif Gül, "Sanık görmediğini söylüyor, kendini aklayabilecek şekilde konuşuyor. Şahitler var tutanaklar var. Beklentimiz adaletin yerini bulması, sonuna kadar da devam edeceğiz. Kızımız daha önce de scooter kullanıyordu. Daha önce ufak tefek, her binen kişi ufak tefek düşmüştür. Ama böyle büyük bir kaza olmadı" dedi. Anne Neşe Gül ise "En yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi. Anne Gül, "Scooterlarla ilgili kurallar getiriliyor. Sizce bu yeterli mi?" sorusuna, "Bence yeterli değil. Bence kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı" dedi.

Avukat Vahit Kuzu, sanık tarafın özür dilemiş olsa da ifadesinde olayda bir kusuru olmadığını iddia ettiğini ve görüntülere göre sanığın çok hızlı gittiğini ve hızını daha arttırdığını ifade etti. Kuzu, "Ayrıca maktulün yolda kullandığını iddia ediyor. Ancak görüntülerde yolda kullanma değil, karşıdan karşıya geçme söz konusu. Eğer hızını makul düzeyde gitmiş olsaydı bu kaza da muhtemelen yaşanmayacaktı. Bu olay sebebiyle aile çok üzgün. Yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuz" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle scooterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.