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Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilara Aksüyek sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'da boy gösteren Dilara Aksüyek, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Peki Dilara Aksüyek kimdir ve sevgilisi kim?

04.11.2020 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilara Aksüyek sevgilisi kim?

Dilara Aksüyek, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtığı oyuncu Onur Bay ile birlikte objektiflere yansıdı. Aşka gelen ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu

ONUR BAY'LA AŞKI BELGELENDİ

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ceyhun Mengiroğlu ile yollarını kısa bir süre önce ayıran oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam 'Arka Sokaklar'ın 'Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.

Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı belgelendi - Magazin haberleri
İkiliye, Bay'ın yakın arkadaşı Yüsra Geyik de eşlik etti.

Aşka gelen Aksüyek, sevgilisi Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğdu.

Onur Bay, mekan çıkışı muhabirlerin sorularına, "Arkadaşlar iyi geceler" demekle yetindi.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

2012 Evlerden Biri-Filiz

2013 Merhamet-Şadiye

2014 Kadim Dostum- Deniz

2015 Adı Mutluluk-Dolunay

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem-Mahfiruze Sultan

2016 Mahrumlar--Tanem

2017 İstanbullu Gelin- İpek Boran

2020 Arıza -Füsun Keskin

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