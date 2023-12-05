Dilan ve Engin Polat'ın araçları konvoyda! "Günlük otopark ücreti" sebebiyle TMSF'ye çekildi!

Gelen son dakikalara göre Polat ailesinin lüks villasının evinde görevli olan Özbekistan uyruklu Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Çalışanlar gözaltına alındı.