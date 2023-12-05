Dilan ve Engin Polat'ın araçları konvoyda! "Günlük otopark ücreti" sebebiyle TMSF'ye çekildi!
Polat ailesinin tutuklanmasının ardından gündeme yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Öğrenilen son bilgilere göre; Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın Yediemin Otoparkı'ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF'ye çekildi.
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Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan fenomen isimler Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.
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Gelen son dakikalara göre Polat ailesinin lüks villasının evinde görevli olan Özbekistan uyruklu Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Çalışanlar gözaltına alındı.
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Şirketine kayyum atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.
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Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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