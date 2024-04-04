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        Haberler Gündem Güncel Dilan ve Engin Polat davası

        Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildi

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme kararda sanıkların kaçma şüphesi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:29
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        Avukatının itirazı reddedildi
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        Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkındaki davalar sürüyor.

        Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti.

        İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

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        TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

        KAÇMA ŞÜPHESİ

        Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma şüphesi olduğunu belirtti.

        POLATLAR NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

        Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Ayrıca Polat çifti hakkında Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti.

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        #Dilan Polat
        #sosyal medya
        #engin polat
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