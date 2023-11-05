Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından arkadaşı paylaşım yaptı! "Dilan'a ilaç verdiler!"

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gelen son dakika bilgilerine göre: tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.