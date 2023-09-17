Dilan Polat'ın hayatı film oluyor! Ünlü fenomen sevenlerine duyurdu!
Lüks yaşamıyla, eşinin kendisine yaptığı jestlerle ve sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde adından söz ettiren Dilan Polat, son olarak hayatının film olacağını duyurdu.
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Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giren ve sonrasında kozmetik sektörüne yönelerek başarılı bir iş kadını haline gelen Dilan Polat, sosyal medya hesabında yayınladığı lüks hayatıyla gündemde adından sıkça söz ettiriyor. Polat, son olarak hayatının film olacağını sevenlerine duyurdu.
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6.8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından açıklama yapan Dilan Polat "Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımda filmi de olacak yakında. Senaryo bitti. Teaser’ı çekilecek. Benim hayatım film." şeklinde konuştu.
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İş insanı ve fenomen Dilan Polat: "Aklım gitmedi ya annemi kaybettiğim zamanlarda. O bile benim için velinimet" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde özel uçakta yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilan Polat, konuyla ilgili yorum yapanlara sosyal medya hesabından yanıt vermişti.
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Küçük yaşta annesini kaybeden Dilan Polat'ın hayatının film olacağını öğrenen sevenlerinden ünlü fenomene binlerce destek yorumu geldi.