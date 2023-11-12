Dilan Polat'ın cezaevinden arkadaşına haber göndermesi gündem oldu! Bakın ne istedi!
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dilan Polat arkadaşına haber gönderdi.
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Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın günler sonra arkadaşına haber gönderdiği ortaya çıktı.
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılarak 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.
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Tutuklandığı günden beri çocukları Nilda ve Milan Efe’ye ne olacağıyla ilgili gündem olan Dilan Polat, cezaevinden arkadaşı Sevim Alan’a haber yolladı.
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Tutuklandığı gün "Oğlum sana kim bakacak?" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan sosyal medyada kendisine gelen soruyu yanıtladı.
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Daha önce Dilan Polat'ın, Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.