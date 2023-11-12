Dilan Polat'ın cezaevinden arkadaşına haber göndermesi gündem oldu! Bakın ne istedi!

Daha önce Dilan Polat'ın, Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.