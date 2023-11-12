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        Haberler Magazin Dilan Polat’ın cezaevinden arkadaşına haber göndermesi gündem oldu! Bakın ne istedi!

        Dilan Polat'ın cezaevinden arkadaşına haber göndermesi gündem oldu! Bakın ne istedi!

        Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dilan Polat arkadaşına haber gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:32
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        • 1

          Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi. Dilan Polat’ın günler sonra arkadaşına haber gönderdiği ortaya çıktı.

        • 2

          Dilan Polat ve Engin Polat çifti, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılarak 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

        • 3

          Tutuklandığı günden beri çocukları Nilda ve Milan Efe’ye ne olacağıyla ilgili gündem olan Dilan Polat, cezaevinden arkadaşı Sevim Alan’a haber yolladı.

        • 4

          Tutuklandığı gün "Oğlum sana kim bakacak?" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan sosyal medyada kendisine gelen soruyu yanıtladı.

        • 5

          Daha önce Dilan Polat'ın, Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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