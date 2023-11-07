Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk günü! O isteği reddedildi!
Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Dilan Polat'ın ilk gününün nasıl geçtiği ortaya çıktı!
- 1
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde fenalaşarak revire kaldırıldı. Polat'ın isteği de cezaevi yönetimi tarafından reddedildi.
- 2
Şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat iddialara göre işlemlerinin ardından geçici koğuşa kaldırıldı ve yemek yemediği için tansiyonu düşerek revire kaldırıldı.
- 3
Diğer bir iddiaya göre revire kaldırılan Dilan Polat, çocuklarıyla telefonda görüşmek için talepte bulundu. Cezaevi yönetiminden ise "Evraklarınız yok" cevabıyla red geldi. Bu olayın ardından Polat avukatlarına işlemlerin hızlandırılması için talimat verdi.
-
- 4
Cezaevi yönetiminden Dilan Polat'a görüş gününün cuma olduğunu bu sebeple evraklar tam olsa da görüş günü gelmeden kimseyle iletişime geçilemeyeceği belirtildi.
- 5
Söylentilere göre, çocuklarının kendisini cezaevinde görmesini istemeyen Dilan Polat'a görüşmelerin özel odalarda yapıldığı belirtildi.
- 6
Öğrenilen bir diğer bilgiye göre cezaevinde telefon görüşme süresi haftada on dakika, dakikası ise 1 lira.
-