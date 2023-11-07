Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk günü! O isteği reddedildi!

Diğer bir iddiaya göre revire kaldırılan Dilan Polat, çocuklarıyla telefonda görüşmek için talepte bulundu. Cezaevi yönetiminden ise "Evraklarınız yok" cevabıyla red geldi. Bu olayın ardından Polat avukatlarına işlemlerin hızlandırılması için talimat verdi.