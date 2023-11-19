Dilan Polat'ın ardından gözler ona çevrilmişti! Aymira Koçaklı kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?

Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gündeme diğer güzellik merkezi sahibi olan fenomenler geldi. Bu isimlerden biri de "Haftada 5 şube açıyorum" diyerek tüm gözleri üzerine çeviren Aymira Koçaklı oldu. Peki, Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte ayrıntılar...