Dilan Polat'ın ardından gözler ona çevrilmişti! Aymira Koçaklı kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?
Geçtiğimiz günlerde kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra gözler diğer güzellik merkezleri olan fenomenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de Aymira Koçaklı oldu. Peki, Aymira Koçaklı kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.
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Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra gündeme diğer güzellik merkezi sahibi olan fenomenler geldi. Bu isimlerden biri de "Haftada 5 şube açıyorum" diyerek tüm gözleri üzerine çeviren Aymira Koçaklı oldu. Peki, Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte ayrıntılar...
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AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?
1998 yılında dünyaya gelen Aymira Koçaklı, aslen Zonguldaklı’dır. 25 yaşında olan Aymira’nın annesi Duygu Yaman Koçaklı babası ise Murat Koçaklı’dır.
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Eğitim hayatının ardından kendini sosyal medyaya atan ve özellikle TikTok platformunda ürettiği içeriklerle fenomen haline gelen Aymira Koçaklı, kısa bir süre sonra güzellik merkezi açmıştır.
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AYMİRA KOÇAKLI'NIN BABASI NE İŞ YAPIYOR?
Roman aksanıyla çektiği videolar sayesinde popüler hale gelen Aymira Koçaklı’nın babası da kurucusu olduğu Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi’nin sahibi ve Karatay Akademi Yayınları’nın editörlerindendir. Murat Koçaklı aynı zamanda Konya Ereğli’de bulunan Gençlik Merkezi’nde etkin yazarlık eğitimi vermektedir.