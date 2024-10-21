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        Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma

        Yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:04
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        Dilan Polat ve kardeşine soruşturma
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        Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

        RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

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        #Dilan Polat
        #son dakika
        #sıla doğu
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