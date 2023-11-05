İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat´a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat´ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat´ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat´ın babası Sezgin Polat´ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün´ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün´ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

SAYFALARCA SORU SORULDU

AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına, "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"

Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.