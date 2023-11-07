5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi! İşte Engin ve Dilan Polat olayında son gelişmeler
Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edildi. Bu kapsamda, Engin Polat ve Dilan Polat tutuklandı mı, son durum ne?" soruları gündeme geldi. İşte Engin ve Dilan Polat cephesinde son gelişmeler...
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Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi için mahkemeden ilk karar çıkmıştı. Engin Polat ve Dilan Polat cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edildi. Peki, Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Dilan Polat ile ilgili son gelişmeler...
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ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi.
1.8 MİLYON TL'Yİ KAÇIRMA İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi.
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ASİSTANI SERBEST BIRAKILDI
Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Özalp ve Doğan ile birlikte sevk edilen diğer 3 şüphelisini Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç oldukları öğrenildi.
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DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Daha önce, Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
4 gün Emniye'tte gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI
Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK
Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.
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SAYFALARCA SORU SORULDU
AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Polat Ailesi'nin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına, "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
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ENGİN POLAT KİMDİR?
Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.
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DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.
İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir.