POLAT ÇİFTİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA'da yer habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Fotoğraf: İHA