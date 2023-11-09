Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Polat'ın şarkısına veto! Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı!

        Dilan Polat'ın şarkısına veto! Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı!

        Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte 12 kişi tutuklanarak cezaevine girdi. Fenomen isme bir veto da Spotify ile Apple Music'ten geldi. Platformlar Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısını kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Polat çiftinin yanı sıra 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polat'a bir kötü haber de Spotify ve Apple Music'ten geldi.

        • 2

          Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söylemiş ve ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu belirtmişti.

        • 3

          Yaşananların ardından cezaevinde bulunan Dilan Polat'a bu sefer kötü haber Spotify ve Apple Music'ten geldi. Fenomen ismin "Enerci" şarkısı platformlardan kaldırıldı.

        • 4

          Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Enerci" şarkısı YouTube'da yaklaşık 100 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.

        • 5

          İşte klipten görüntüler...

        • 6
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Habertürk Anasayfa