Dilan Polat'ın sağ koluydu! Sınır dışı edilen Şule'den imalı paylaşım!
"Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak anılan Özbekistan uyruklu Şule geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından ülkesine gönderilen Şule, uçaktan imalı bir paylaşım yaptı.
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Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
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Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlatmıştı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına almış ve yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilmişti.
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Türkiye'den sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a gönderilen Şule, sosyal medya hesabından uçakta yaptığı bir paylaşımla görenleri şaşırttı.
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TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.
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İşte Şule'nin yaptığı paylaşım...
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