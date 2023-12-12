Dilan Polat'ın sağ koluydu! Sınır dışı edilen Şule'den imalı paylaşım!

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlatmıştı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına almış ve yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilmişti.