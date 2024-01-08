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        Haberler Gündem Dilan Polat'ın hastanede tedavisine devam ediliyor

        Dilan Polat'ın hastanede tedavisine devam ediliyor

        "Kara para aklama, vergi kaçakçılığı" gibi suçlarıyla tutuklanan ve kullandığı antidepresan ilaçların bitmesi nedeniyle hastaneye götürülen Dilan Polat'ın, hastanede 11 gündür tedavisine devam edildiği ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 08.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:00
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        Dilan Polat'ın tedavisine devam ediliyor
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        “Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve bahis” suçlarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

        Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü
        Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        11 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

        Yapılan tetkiklerin ardından Dilan Polat, hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat’ın odasını Jandarma ekipler tarafından korunuyor. Polat, yapılan tedavinin ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülecek.

        DÜN YENİ ŞUBESİ AÇILDI

        Düzenlenen operasyonun ardından gündemde günlerce konuşulan Dilan Polat Güzellik Salonlarına bir yenisi daha eklendi. Dün de Kağıthane'de adını taşıyan güzellik merkezi açıldı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Dilan Polat
        #haberler
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