Dilan Polat ile aynı masadaydı! Eylül Öztürk 5 milyon dolar ile ABD'ye mi gitti?

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantısını sosyal medya hesabından yayınlayan diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de Amerika'ya taşınan Eylül - Kenan Öztürk çifti oldu. Fenomen çiftin hakkında birçok iddia ortaya atıldı.