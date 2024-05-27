Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat akıl hastanesine mi yatırılacak?

        Dilan Polat akıl hastanesine mi yatırılacak?

        Kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servisine yatırılacağı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda "Tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kara para aklamak suçundan tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

        • 2

          Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporda, Dilan Polat'la ilgili olarak, "Tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat burada sinir krizi geçirerek kendine zarar vermiş ve 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

        • 4

          Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

        • 5

          Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacaktı.

        • 6

          Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas kurulunda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (İyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

        • 7

          NE OLMUŞTU?

          İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diyerek sinir krizi geçirmiş ve kendine zarar vermişti.

        • 8

          Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı öğrenilmişti.

          Bugün de Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderileceği ve burada tedavi edileceği iddia edilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda Polat'ın rahatsızlığının cezaevinde kalmasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilerek burada kalmaya devam edeceği kaydedildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Habertürk Anasayfa