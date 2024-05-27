Dilan Polat akıl hastanesine mi yatırılacak?

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı öğrenilmişti.

Bugün de Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderileceği ve burada tedavi edileceği iddia edilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda Polat'ın rahatsızlığının cezaevinde kalmasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilerek burada kalmaya devam edeceği kaydedildi.