Nez Demir’in Dilan Polat’a ‘hakaret’ içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Nez Demir ve Dilan Polat duruşma boyunca ağladı.

DHA'nın haberine göre Nez Demir’in Dilan Polat’a hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nez Demir katılırken Dilan Polat Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"HER ZAMAN ARAMIZDAKİ KAVGALAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.