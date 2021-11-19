Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Daha önce sevgilisi Laura Shakimova'nın iddialı pozlarını Instagram'dan yayınlayan Dilan Gerede Erkaya, önceki gün objektiflere yansıdı.

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Erkaya, sevgilisiyle Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkarken görüntülendi. Flaşların patlaması ile rahatsız olan Dilan Gerede Erkaya'ya sosyal medyadaki paylaşımları soruldu.

Erkaya, muhabirlere, "Çektikleriniz yeterli arkadaşlar." diyerek, hızla oradan uzaklaştı.