Dilan Çıtak Tatlıses: Belirtiler bende de var, korkuyorum - Magazin haberleri

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Birkaç gün önce testi pozitif çıkan şarkıcı Levent Dörter'in sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'te de belirtiler başladı.

"HASTA OLMAKTAN ÇOK KORKUYORUM"

Dün akşam Instagram'dan takipçileriyle sohbet eden Tatlıses, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla... Hasta olmaktan korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"SADECE MARKET İÇİN DIŞARI ÇIKIM"

Geçtiğimiz günlerde salgın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dörter, herkesi şu şekilde uyarmıştı:

Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım.

Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs.

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