"KİLO ALMAYA ÇALIŞIYORUM"



Son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta oldukça zayıf görüntüsüyle hayranlarını korkutan oyuncu, "Bir sürü şeye alerjim olduğu için çoğu şeyi yiyemiyorum ama yemek yemeyi seviyorum. Yiyemediğim için bir kilo verme dönemi oldu. Şu an kilo almaya çalışıyorum” dedi.