Klip çekiminde asansörde kaldı

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Sözü ve müziği Dila'ya, düzenlemesi ise Berk Kirtiş'e ait olan "Ne Yani" adlı şarkının nakarat kısmını bir arkadaşından etkilenerek, dövmecide yazan sanatçı, şarkının klip çekiminde ise ilginç bir olay yaşadı.

Asansöre monte edilen kamera ile tekli görüntülerinin çekildiği sahnelerin bitiminde mahsur kalan Dila, temassızlığın giderilmesiyle dışarı çıkabildi. Ufak çaplı bir korku yaşayan sanatçı, bu olay sonrası ise gülme krizine girdi.

"Ne Yani" projesiyle ilgili duygularını dile getiren Dila, "Ne Yani', çevremden ilham alarak yazdığım bir şarkı oldu. Bu şarkının çıkış zamanı aslında isyankar olduğum bir zamanımdı. Sözünü tutmayanlar, sevip de aramayanlar, sormayanlar, samimiyetsiz görüşler, samimiyetsiz sevişler... Müzikal anlamda ise yeni bir sound deneyerek, disko ve hafif trap tarzını bir araya getirdim. Şarkının nakaratını ise dövmecide yazdım. İnsanlar çoğunlukla sevdiklerinin dövmesini yapıyor ama bu hızlı tüketim çağında aşklar da hızlı bitiyor. Dolayısıyla yapılan dövmeler de ya siliniyor ya da üzerine başka bir şey yapılıyor. Şarkıyı yaptığım sırada arkadaşımla dövmeciye gittik ve o da dövmesini sildirip, üzerine yeni bir şey yaptıracaktı. Ben de bu ilham ile şarkıyı yazdım." diyor.

Dila yeni şarkısı "Ne Yani" ve klibini yarın tüm dijital platformlarda yayınlayacak.