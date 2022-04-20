90'lar şarkıları ile sahnede

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Başakşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde iftar sonrası dinleyicileriyle buluşan Dila Kalafatoğlu, kendi şarkılarının dışında ağırlıklı olarak 90'lar şarkılarını seslendirdi.

Ayrıca son döneme damga vuran Bergen filminde yer alan "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısına da yer veren Kalafatoğlu, performansıyla alkış aldı. İzleyicilerin isteklerini de geri çevirmeyen Dila Kalafatoğlu, iki şarkıyı istek üzerine seslendirdi.

Geniş repertuvarı ile eğlenceli bir gece yaşatan Kalafatoğlu, Karadeniz türküsü olan "Ya Ben Anlatamadum" şarkısını da seslendirerek, sahnede horon tepti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı konser yaklaşık olarak 1 saat sürdü.