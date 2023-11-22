Diktiği fidanların doğum gününü kutluyor

Çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak için yıl içinde farklı etkinlikler gerçekleştiren Kavukcu, üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı ile yeni bir çalışma yaptı.