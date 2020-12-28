parti #yılbaşı #kutlama! Bu hashtagler mercek altında

İçişleri Bakanlığı yılbaşında 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar sürecek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanacak tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partisi yapılmamasının “tercih” değil “zorunluluk” olduğu belirtildi.
#PARTİ #YILBAŞI #KUTLAMA
Özellikle yılbaşı gecesi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kritik rol oynayacak. #parti #yılbaşı #eğlence #kutlama vb. hashtagler mercek altına alınacak. Benzeri hashtaglerle paylaşım yapanların konumları belirlenecek ve baskınlar düzenlenecek. Koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten ceza kesilecek.
EĞLENCE AMAÇLI KİRALANIN VİLLALAR DA DENETLENECEK
Sadece oteller pansiyonlar değil aynı zamanda eğlence amaçlı kiralanan villalar da denetlenecek. Ve hiçbir mekanda yılbaşı partisi yapılamayacak. Bu amaçla denetimler de iki katına çıkarılacak, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında fazla mesai yapacak.
Sosyal medyada sadece korona değil aynı zamanda terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar da takip edilecek. Tedbirlerin uygulaması İçişleri Bakanlığı Güvenlik Afet ve Acil Durumlar Merkezi’nden 24 saat takip edilecek.
4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları olanların temel ihtiyaçlar vefa sosyal destek gruplarınca karşılanacak.
Sokak hayvanlarının beslenmesi için gereken tedbirler sivil toplum kuruluşları ile beraber karşılanacak.
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