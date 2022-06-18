Meteoroloji'den bu iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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