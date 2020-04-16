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Batı'da güneş, doğuda sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağışlı hava iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi'nde poyraz etkili olurken, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve doğu Karadeniz sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimler azalacağı tahmin ediliyor

16.04.2020 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

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