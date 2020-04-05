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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu(Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu