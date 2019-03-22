Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların Türkiye genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 9°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu