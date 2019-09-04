Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00dclkemizin kuzey ve i\u00e7 kesimlerinin par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, K\u00fctahya ve Denizli \u00e7evreleri, Ankara n\u0131n kuzey kesimleri ile K\u0131rklareli\u2019nin k\u0131y\u0131 il\u00e7eleri, Denizli \u00e7evreleri, Antalya\u2019n\u0131n bat\u0131s\u0131n\u0131n i\u00e7 kesimleri, Akdeniz\u2019in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize\u2019nin i\u00e7 kesimlerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n; Marmara ve Kuzey Ege\u2019de kuzey ve kuzeydo\u011fu y\u00f6nlerden kuvvetli (40-60 km\/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131, mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n genellikle kuzey y\u00f6nlerden, Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile g\u00fcneydo\u011fu kesimlerde g\u00fcney y\u00f6nlerden hafif ara s\u0131ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege de kuzey ve kuzeydo\u011fu y\u00f6nlerden kuvvetli (40-60 km\/sa) olarak esece\u011fi tahmin ediliyor. \u0130LLERE G\u00d6RE HAVA DURUMU \u0130STANBUL 23\u00b0C, 30\u00b0CPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu ANKARA 18\u00b0C, 31\u00b0CPar\u00e7al\u0131 bulutlu, kuzey \u00e7evreleri k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 \u0130ZM\u0130R 14\u00b0C, 32\u00b0CAz bulutlu ve a\u00e7\u0131k ANTALYA 24\u00b0C, 30\u00b0CAz bulutlu zamanla par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren bat\u0131s\u0131n\u0131n i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ZONGULDAK 19\u00b0C, 26\u00b0CPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu TRABZON 20\u00b0C, 26\u00b0CPar\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ERZURUM 8\u00b0C, 26\u00b0CPar\u00e7al\u0131 bulutlu D\u0130YARBAKIR 19\u00b0C, 36\u00b0CPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu