Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTADA YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından hemen hemen Türkiye'nin tamamında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazar akşamı Balkanlar üzerinden girmesi beklenen sağanak yağışların Trakya, iç Ege,, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurtta etkili olacak sağanak yağışların çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise 3 ila 5 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık