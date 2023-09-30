Dikkat manipüle ediliyor olabilirsiniz: Manipülatör insanların uyguladığı 9 davranış!

1. KURBAN ROLÜ OYNARLAR

Manipülatör insanlar etraflarından sempati toplamak ve insanların sevgisini kazanmak için kurban rolü oynar. Yardım ve iltifat almak için başlarından geçen kötü olayları son derece abartılı bir şekilde anlatırlar. Ancak bu durum sadece karşı tarafın ilgisini sömürmek için yapılan bir davranıştır.