METEOROLOJİDEN 14 KENT İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU UYARI!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuzun batısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, vatandaşların, fırtınanın doğuracağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün 3 büyük şehirde sağanak beklenirken, Meteoroloji 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.