EGM'den kış lastiği uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülere kış lastiği kullanımına yönelik uyarı yaptı. Uyarıda,
DHA'nın haberine göre; EGM tarafından, son zamanlarda yoğunluğunu arttıran kar yağışıyla birlikte sürücülere kış lastiği kullanılması uyarısında bulunuldu. EGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin sürücülerin kış lastiği kullanmamasından kaynakladığı belirtilerek, "Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir. Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
'KIŞ LASTİĞİ KULLANIMINA GÖSTERİLECEK HASSASİYET, TRAFİĞİN GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR'
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik birimleri 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatın gönderildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır. Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır."
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