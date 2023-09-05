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        Haberler Gündem DİKKAT: DGS tercih ekranı kapanıyor! 2023 DGS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? İşte detaylar

        DGS tercihlerinde son gün! 2023 DGS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? İşte detaylar

        DGS tercih ekranı bugün kapanıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için DGS sınavına giren ve tercih yapmak isteyen öğrenciler DGS tercih ekranının saat kaçta kapanacağını merak ediyor. Peki, DGS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? İşte ÖSYM'den ilan edilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:14
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        • 1

          DGS tercih ekranı bugün kapanacak. Henüz tercih yapmayan öğrenciler merak içerisinde DGS tercih ekranının saat kaçta kapanacak? ÖSYM merak edilen takvimi açıkladı. Peki, DGS tercih ekranı saat kaçta kapanacak? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte DGS tercih ekranı kapanış saati...

        • 2

          DGS TERCİH EKRANI SAAT KAÇTA KAPANACAK?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda başladı. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

        • 4

          Henüz resmi olarak ilan edilemse de DGS tercih sonuçlarının haftaya açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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