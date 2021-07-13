"Dikkat Aile Var" tiyatro oyunu Samsun'da sahneye konulacak

AA

Oyunun yönetmeni Metin Karaman, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerine riayet edilerek oyunu izleyicilerle buluşturacaklarını söyledi.

Bakanlığın salgın döneminde özel tiyatroların sahnelerini açamaması nedeniyle açıkladığı destek paketi kapsamında yaz mevsimi döneminde hem dijital ve sesli tiyatro hem de turne desteği sağlandığını anlatan Karaman, Samsun'da oyunu iki gün boyunca tiyatroseverlerle buluşturacaklarını belirtti.

Oyunda aile olmanın önemi, kredi kartı dağıtan bankalar ve kredi kartları yüzünden bir ailenin başına gelen vahim olayların trajikomik şekilde anlatıldığını dile getiren Karaman şunları kaydetti:

"Banka memuru bir baba, kızını ünlü yapmaya çalışan bir anne, mafya olmaya heveslenen bir erkek çocuğu ve kendini güzel sanıp meşhur olmaya çalışan evin kızı, oyunun kahramanları. Programlardan, dizilerden etkilenen aile üyeleri babalarının arkasından iş çevirerek biri mafya, diğeri manken olmaya çalışır. Birçok bankadan habersizce kredi çeken, kredi kartı çıkartan aile bunların ve borçlarının altından kalkamaz. Hiçbir şeyden haberi olmayan baba gerçekleri öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiştir. Babanın hakim karşısında ailesini kurtarma çabası trajik bir şekilde işleniyor."

Senaryosunu Haluk Işık, yönetmenliğini Metin Karaman'ın yaptığı, Devrim Atmaca, Mehmet Tokat, Ebru Karaman, Ömür Akkan, Suat İnal, Begüm Gönenç'in sahne aldığı "Dikkat Aile Var" tiyatro oyunu 13-14 Temmuz'da saat 20.00'de Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.