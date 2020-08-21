Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, "Yapılan diyetlerin bir uzman kontrolünde olması ve kişiye özel planlanması gerektiği hep istediğimiz ve hatırlattığımız bir konudur. Çünkü her bireyin yaş, cinsiyet, metabolizma hızı farklıdır. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey yaptığınız diyetin gerçekten sizin hayat şeklinize, yaşam koşullarınıza uymasıdır. Eğer diyet yapmak için bir süre belirleyip o süre bittiğinde eski yanlış beslenme alışkanlıklarınıza dönerseniz verdiğiniz kiloyu hızla geri alır, motivasyon konusunda da sorun yaşarsınız" diyor.
Tek öğün beslenmek
Diyet yaparken kendinizi aç bırakmayın. Evet aç kaldığınızda kilonuz tartıda eksik görünebilir. Ama bu gerçek bir kilo kaybı değildir. Bu yöntemle vücut su kaybediyor, kaslar küçülüyor ama yağ kaybı olmuyor. Kendinizi aç bıraktığınızda metabolizma hızınız da düşer ve zamanla vücut bu duruma tepki vermeye başlar. Halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik, tansiyon düşüklüğü, kabızlık, cilt kuruluğu gibi problemler görülür. Bu yüzden çok kısa sürede hızlı sonuçlar veren popüler diyetlerden, zayıflama ilaçlarından, kulaktan dolma bilgilerden uzak durun ve sağlığınız için diyetisyenleri tercih edin. Dengeli beslenmeyi öğrenerek sağlıklı kilo verin. Aç kalmadan sevdiğiniz her şeyi ölçülü yiyerek, sağlığınızı koruyarak kilo verebilirsiniz.
Ara öğün yapmamak
Kilonuzu kontrol etmede size yardımcı olacak en önemli şey ara öğün yapmak. Günlük beslenmeyi basitçe 3 ana 1 ara öğün olmak üzere bölerek kan şekerinizi dengede tutup ani acıkmalarınızı önleyebilirsiniz. Sabah yapılan tek öğünden sonra gün boyu bir şey yemeyip akşam tek bir öğünle fazlasıyla yemek sık karşılaşılan bir beslenme problemi. Bu beslenme şekli metabolizma hızını düşürür ve kilo vermeniz zorlaşır. Yapacağınız ara öğünlerle metabolizma hızınızı da artırarak daha kolay kilo verebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Ara öğün vermek istemediğimiz bazı bireyler de olabiliyor ama bu yine bir uzman kontrolünde olmalıdır" diyor.
Kahvaltıyı atlamak
Güne kahvaltı ile başlayarak önce metabolizmanızı uyandırın. Hızlı bir metabolizma için günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Bazı zamanlar iştahsızlık, geç uyanma veya vakit bulamama gibi durumlar kahvaltı etmemek için bahanelerimiz olabiliyor. Bu sebeple her gün klasik zeytin, peynir, yumurtadan oluşan bir kahvaltı etmek zorunda değilsiniz; yulaf/granola ve yoğurt, meyve ile de güne başlayabilirsiniz. Kahvaltı gün içindeki kan şekeri seviyenizi dengede tutacağı için ani acıkmaların da önüne geçecektir.
Limonlu su içmek
Özcan, "Özellikle sabahları aç karına içilen limonlu, sirkeli su yağ yakmaz ve kilo kaybına sebep olmaz. Aksine eğer hassas ve gastrit, ülser gibi bir mide probleminiz varsa daha da kötü olabilir. Limonlu su sadece sindirime yardımcı olur. Bağırsakları temizler. Tabi ki sabah uyandığınızda ilk içeceğiniz su olsun, eğer mide probleminiz yoksa içine limon da ekleyebilirsiniz ama bu sizin kilo vermeniz için yeterli bir çözüm değildir" diyor.
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