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        Haberler Bilgi Gündem Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi nedir, sonuçlar nereden ilan edilecek?

        Gözler ÖSYM'de: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla sürüyor. 30 Haziran günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan DGS sınavına katılan 300 binden fazla öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:49
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        • 1

          30 Haziran'da gerçekleştiriken Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler ÖSYM'e çevrildi. 300 bini aşkın öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak için sınava girdi. Peki, ÖSYM DGS sınavını ne zaman açıklayacak? İşte, 2024 DGS sonuç tarihi...

        • 2

          2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.

        • 3

          2024 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

          DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.

          2024 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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