Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçıları Emrah Karakoç ve İsmail Yoleri, ilçenin kırsal alanında yiyecek arayan anne ve yavru boz ayıyı görüntüledi.

İHA'nın haberine göre görüntülerde önde giden anne boz ayının ara ara dönüp yavrusunu yokladığı gözlendi.

Ayının zorlu yerlerde yavrusunu ağzıyla taşıması dikkat çekti.