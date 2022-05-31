Dijitalin 'Patron'u!

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Üç gün içerisinde dijitallerde hızlı bir yükseliş gösteren 'Hırsız' ve klibi dinleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Spotify'da NKVT listesinin kapağında da yer alan rapçi 'Patron', Spotify'da 1.8 milyon aylık dinleyici ve 1 milyon takipçi ile Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alıyor.