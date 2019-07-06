'Dijital Yalnızlık' kısa film yarışması

'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması 'Dijital Yalnızlık'... Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması'na başvurular 22 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya KKTC. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin ₺, ikincisine 15 bin ₺, üçüncüsüne 10 bin ₺ verilecek.

Günümüzün hızlı dünyasında günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin, amacına yönelik kullanıldığında hayatı kolaylaştıran, gelişimin yolunu açan bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Teknolojiyi ihtiyaçlarımız için bir araç olarak kullanmak yerine amaca dönüştürdüğümüz noktada, özellikle gençleri tehdit eden ‘dijital bağımlılık' riski ortaya çıkıyor. 'Dijital bağımlılık' bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor, önemli sorunlara yol açıyor. Manchester Üniversitesi tarafından 55 bin kişi ile yapılan 'Yalnızlık Çalışması' araştırması da 16 - 24 yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılığa bağlı yalnızlık duygusuna sahip olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile amaçlarının toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve toplumda bu konularda farkındalık oluşturmak olduğunu hatırlatan Nevgül Bilsel Safkan, "Ülkemizde de gençlerde dijital bağımlılığın ve buna bağlı yalnızlığın giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu riski ortadan kaldırmanın yolu; gençleri kısıtlamaktan, teknoloji kullanımını yasaklamaktan değil, onları teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmekten geçiyor. Bu nedenle bu yıl kısa film yarışmamızın temasını ‘Dijital Yalnızlık' olarak belirledik. Başarılı ve yaratıcı genç sinemacılarımızın bu konuda ortaya koyacakları çarpıcı eserler aracılığıyla gençleri teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya, artan zamanlarında da sanatla, sporla daha fazla ilgilenmeye teşvik etmek istiyoruz" dedi.