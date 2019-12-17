'Dijital Yalnızlık'a rekor başvuru

17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıylabu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması'na başvurular sona erdi.
“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin 53 farklı ilinden toplam 490 başvuru yapıldı.
Yarışmaya en çok başvuru İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya, Mersin, Bursa ve Mardin’den geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa ve Girne illerinin yanı sıra yarışmaya, yurt dışından Toronto, Paris ve Köln şehirlerinden de başvuru yapıldı. Daha önce herhangi bir uzun metraj filmi bulunmayan sinemacıların katıldığı yarışmaya en çok başvuru 20-23 yaş aralığındaki sinemacılardan geldi. 15 yaşından 66 yaşına kadar geniş bir yelpazede yönetmenin başvurduğu yarışmada, başvuru yapanların yaş ortalaması 27 oldu.
Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan eserler 24 Aralık’ta açıklanacak ve finalistler arasından dereceye girenler 15 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde ödüllendirilecek. Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde anlatan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek.Tolga Karaçelik
İlk yılında “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler” ve üçüncü yılında “Ayrımcılık” teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na ilk üç yılında Türkiye’nin her bölgesinden ve Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan’ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden 750’ye yakın film başvurmuştu.
Sabancı Vakfı, sinemacıların gelişimini desteklemek amacıyla Kısa Film Yarışması’na başvuran tüm eser sahiplerini Kısa Film Platformu adıyla düzenlenen toplantılarda bir araya getiriyor, çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Atölye çalışmalarında genç sinemacılar, sinemanın usta isimleriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Bugüne kadar Yeşim Ustaoğlu, Tolga Karaçelik, Stefan Arsenijevic, Mike Downey, Ben Gibson gibi usta isimler buluşmalara katılarak genç sinemacılarla deneyimlerini paylaştılar. Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgiye www.kisafilmuzunetki.org adresinden ulaşılabiliyor.
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