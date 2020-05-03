Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, DİTAP'ın üreticiye birçok avantaj sağlamasını beklediklerini söyledi.
Yıllardır "ürün deseni"ni savunduklarını belirten Alp, bir kişinin örneğin 10 veya 30 dönüm arazisi varsa, buraya tek tip değil, çeşitli ürünleri ekmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Çeşitli ürünler ekildiğinde fiyatlarda düşüşler yaşansa bile üreticinin zor durumda kalmayacağını aktaran Alp, fiyatı yükselen ürünün diğerinin masrafını karşılayabileceğini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin DİTAP sayesinde ürünün çiftçinin elinde kalmayacağını açıkladığını vurgulayan Alp, yetiştirilen ürünün serada, tarlada kalmayacak olmasının hem üreticiye hem de tüketiciye avantaj sağlayacağını bildirdi.
SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞILACAK
Alp, uygulama sayesinde her zincirin takip edilerek, tüketiciye de sağlıklı ürünlerin ulaşacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Çiftçimiz aile ve ülke ekonomisine katkı yapmak istiyor. Temennimiz 6 ay ertelenen faizlerin bir yıla uzatılması. Bakanlığın açıkladığı Dijital Tarım Pazarı ile çiftçinin elinde mal kalmayacak, vatandaş da istediği sağlıklı ürüne ulaşacak. Çiftçinin elinde mal kalmayınca Dijital Tarım Pazarı, daha fazla üretimi teşvik edecektir. Belki bu çalışmayla taban fiyatı da oluşturulur. Denge unsuru olur. Biz her zaman üreticinin alın terinin korunmasını istiyorduk, amacımız buydu. Tüketici de fahiş fiyat olmadan ürününü alabilecek. Antalya'da domates 2 lira, İstanbul'da 8-10 lira olunca üreticimiz üzülüyordu."
Yeni tip koronavirüs ile mücadele döneminde tarımda da dijitalleşmenin zorunlu olduğuna dikkati çeken Alp, bu süreçte tarımın öneminin bir kat daha arttığını vurguladı.
'BİLİNÇLİ TARIM YAPILACAK'
Kentte 30 yıldır üreticilik yapan İzzet Ak ise DİTAP'ın çitçileri ve tüketiciyi korumak için iyi bir uygulama olacağını söyledi. Uygulamanın kendilerini heyecanlandırdığına değinen Ak, "Dijital Tarım Pazarı sayesinde hem üreticinin bilinçlendirilmesi hem de aile işletmelerinin korunacak olması çok önemli. Uygulamayı olumlu karşıladık." dedi.
Çiftçilerden Durmuş Onur da üreticiler olarak her zaman DİTAP gibi yeniliklere açık olduklarını vurguladı.
Tarımın önemine işaret eden Onur, "Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da iddialıyız. Ürünlerimiz kaliteli olunca yurt dışı pazarı da kolay oluyor. Bu süreçte ülkeler gözünü Türkiye'ye dikti." ifadesini kullandı.
Çiftçilerden 30 yıldır üretim yapan Ramazan Kara, DİTAP sayesinde çiftçinin elinde artık ürün kalmayacağını, bilinçli tarım yapılacağını, pazara göre de ekim gerçekleştirileceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!