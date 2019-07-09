Dijital pazarlama ajansı SEM, Google Cloud Platform İş Ortağı Programı aracılığıyla Google Cloud Teknoloji Ortağı oldu. Yapılan iş birliğiyle bugüne kadar markaların Google reklam alanlarından özelleştirilmiş veri kaynaklarına kadar farklı platformlardan topladığı pazarlama verileri artık Google Cloud ile tek bir platform üzerinden entegre bir şekilde analiz edilip raporlanabilecek.

Verilen bilgiye göre kurulum süresi gerektirmeyecek şekilde tasarlanan Google Cloud altyapısı, aynı zamanda açık mimari özelliği sayesinde SEM müşterilerinin kullandığı mevcut sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabilecek.

BÜYÜK VERİYE ODAKLANACAK

Dijital pazarlama alanında geliştirdikleri çözümlerle 2007’den bu yana hizmet verdiklerini belirten SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, Google Could iş ortaklığıyla ilgili oalrak, “Yurt içinde ve yurtdışında farklı sektörlerden 1000’i aşkın firmayla hayata geçirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Artık biz de Google Cloud ekosisteminin bir parçasıyız” dedi.

Yılmaz, şunları söyledi: “Google ile başlattığımız yeni iş ortaklığımızla, Google Cloud platformunun büyük veri ve yapay zekâ tabanlı yenilikçi özelliklerini, dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkin ve bütüncül bir şekilde yönetmek isteyen markalara sunmaya başlıyoruz. Dijital pazarlamada rekabetin en üst seviyelere çıktığı günümüzde, müşterilerimizin dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek ve pazar paylarını artırmaya destek olmak için makine öğrenmesinden kurumsal veri ambarına, veri görselleştirmeden veri raporlamasına kadar yeni nesil teknolojileri sunmaya devam edeceğiz.”